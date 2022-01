Tetto in fiamme, intervento dei vigili del fuoco a Peia - Foto Nel primo pomeriggio di martedì 4 gennaio l’intervento in via Ca’ Bettera.

I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per l’incendio di un tetto a Peia, in via Ca’ Bettera, intorno alle 13 di martedì 4 gennaio. I pompieri hanno evacuato l’abitazione e, spente le fiamme, hanno bonificato l’area compromessa. Le cause del rogo sono in corso d’accertamento. Lo stabile al momento non è fruibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA