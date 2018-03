«The Floating Piazz» a Clusone

Passerella di Christo? Su Fb post virale «Abbiamo anche noi la nostra passerella». Angelo Balduzzi lo scrive in fb con la foto che pubblichiamo. E sui Social gira una parodia del cantiere dei lavori a Clusone, in piazza dell’Orologio, che si tinge di arancione.

Uno scatto modificato nelle tonalità di colore e un allegro invito a «ripensare» al cantiere di Clusone che si sta svolgendo in piazza dell’Orologio dove, con l’inizio dei lavori per il rifacimento della pavimentazione della piazza e relativi sottoservizi, la zona è poco fruibile.

Dovrebbero essere

conclusi entro giugno

I lavori per il rifacimento della pavimentazione della piazza dell’Orologio di Clusone dovrebbero concludersi per giugno e comprendono anche la sistemazione dei sottoservizi della piazza. Nel frattempo, come già annunciato, è entrata in vigore la nuova viabilità per il centro storico e mentre alcuni banchi del mercato del lunedì sono già stati spostati per i lavori in corso all’Hotel Ambra, sono stati spostati anche i banchetti della zona di piazza dell’Orologio. L’intervento sulla piazza è l’opera inserita dal Comune nel bando Asset, che porterà all’ente un contributo di 40 mila euro.

Con la comunicazione «social» anche la segnalazione che l’«accesso alle attività di piazza orologio è libero.. scomodo ma libero» scrive in Fb Angelo Balduzzi nel suo post subito diventato virale. «I lavori partiti a febbraio proseguiranno fino a giugno -spiega l’artista e artigiano clusonese della Bottega Alleria - per le attività della piazza è un disagio, ma noi siamo aperti e confidiamo che la gente non si lasci scoraggiare dal cantiere e che continui a visitare uno dei luoghi più belli di Clusone e le sue attività» commenta alleggerendo così i toni sul cantiere seriano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA