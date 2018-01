Trasformano il torrente in una discarica

La rabbia del sindaco di Alzano lombardo Un divano intero, pezzi di plastica, rifiuti e tanto altro. Ad Alzano Lombardo il torrente Diebra è stato trasformato in una discarica. Si cercano i responsabili.

Fatica a contenere la rabbia il sindaco di Alzano Lombardo Camillo Bertocchi che ha pubblicato su Facebook le foto del torrente Diebra, in zona Busnigol, trasformato in una discarica. Ignoti hanno lanciato in acqua un intero divano, pezzi di plastica, altri tipi di rifiuti. Un danno ambientale per cui sarà necessario l’intervento delle guardie ambientali o di volontari. «Ho appena ricevuto queste foto da un amico – scrive Bertocchi sul suo profilo Facebook -. Se qualcuno avesse visto qualcosa lo prego di contattarmi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA