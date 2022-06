Tre interventi del Soccorso alpino nel pomeriggio di domenica a Valbondione

Tre interventi nel pomeriggio di domenica 19 giugno per la stazione di Valbondione del Soccorso alpino. Il primo per un malore agli Spiazzi di Gromo. Le squadre sono state allertate, sono saliti due tecnici con altri due colleghi del Centro operativo di Clusone a supporto dell’elisoccorso di Brescia di Areu, che ha risolto l’intervento.

La seconda allerta è scattata poco dopo a Maslana, per una ragazza che aveva riportato una sospetta distorsione a una caviglia. I tecnici l’hanno raggiunta, valutata da punto di vista sanitario, messa in sicurezza e trasportata per una quarantina di minuti fino al paese, dove è stata caricata sull’ambulanza.