Troppo dolore, cambio vita

Ora lava auto a domicilio A Peia, la storia di una donna che ha saputo cambiare vita dopo il dolore che ha portato il Covid.

La forza di cambiare vita, una reazione d’istinto dopo la bufera Covid-19 che ha colpito prepotentemente tante famiglie della Valle Seriana. Sapersi rialzare e combattere per dare un nuovo futuro a se stessa e al proprio figlio: Gabriella Paladini, 52 anni, di Peia, a metà marzo ha perso a causa del Covid-19 mamma Vittoria, 77 anni, e ha deciso di voltare decisamente pagina.

Insieme al figlio Alessandro, 21 anni con una lieve disabilità, ha accolto l’appello di Mister Lavaggio, il primo sistema di lavaggio auto a domicilio in franchising che si prenota tramite applicazione mobile e ha deciso di aprire la sua attività, «Mister lavaggio Gabry e Ale» con sede «virtuale» a Gazzaniga e operativa nella zona.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

«Ho sempre fatto assistenza domiciliare agli anziani, ho lavorato nel settore almeno per 20 anni – spiega Gabriella, intenta nella pulizia di una macchina a Leffe con l’inseparabile Alessandro –. La morte di mia mamma mi ha aperto gli occhi: non ce la facevo più a vedere tutta quella sofferenza, ho capito in quel momento che volevo dare una svolta. Ho deciso di cambiare vita, trovare altro da fare per mantenerci, dare una passione e una soddisfazione nella vita e nel lavoro a mio figlio. Ho notato che in questa fase le prospettive non erano delle migliori e allora ho colto al volo questa opportunità». Mister Lavaggio è stato ideato nel 2016 da Alessio Campanale e nella Bergamasca l’unico punto di pulizia delle auto porta a porta è quello avviato da madre e figlio.

I primi risultati sono sicuramente incoraggianti, hanno dato un nuovo senso alle giornate di Gabriella e Alessandro. «È una rinascita di vita, è un lavoro faticoso, ma ci sta dando soddisfazione – conclude Gabriella –. Chi ci ha chiamato è stato contento e stiamo acquisendo sempre più lavoro: da giovane passavo i sabati a pulire la mia auto, quindi è una cosa che ho sempre avuto dentro. Facciamo risparmiare tempo a chi non vuole fare coda all’autolavaggio e soprattutto raggiungiamo la clientela, in questo periodo di chiusura, direttamente a casa. Laviamo tutto a mano, senza acqua e così risparmiamo 150 litri di acqua a ogni lavaggio: possiamo raggiungere i clienti anche nella sede di lavoro o in un parcheggio pubblico».

Il servizio è attivo in Valle Gandino e nella media Valle Seriana, da Alzano Lombardo fino a Ponte Nossa, prenotabile attraverso l’apposita app e l’attività è consultabile sulla pagina Facebook Mister Lavaggio (Val Gandino e Val Seriana Bg). Dietro la pulizia dell’automobile ci sono i sogni di Alessandro e la determinazione di Gabriella, un chiaro esempio della forza di reagire alle avversità della vita e al Coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA