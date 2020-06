«Ho bevuto solo un caffè corretto»

Ubriaco alla guida con moglie e figli minori Denunciato a Clusone un 53enne con un tasso alcolemico di 3,52 mg/l (il limite massimo è 0,5 mg/l). Patente ritirata e veicolo sotto sequestro.

Sabato 6 giugno alle 16.15 i carabinieri della Stazione di Clusone, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza un 53enne della Valle Seriana.

L’uomo era stato notato da una pattuglia in servizio mentre procedeva con la propria Renault Clio in modo incerto e zizzagante. Per questo motivo è stato fermato e controllato in via Manzoni a Clusone.

A bordo dell’auto c’erano la moglie e i due figli minori. L’accertamento con etilometro ha consentito di appurare un tasso alcolemico di 3,52 mg/l in luogo degli 0,5 mg/l previsti come limite di legge.

Alla contestazione mossa dai carabinieri, l’uomo ha detto di aver bevuto solo un caffè corretto.

I carabinieri hanno provveduto a denunciarlo a piede libero e a sequestrare il veicolo. Al 53 enne è stata ritirata la patente con la decurtazione di 10 punti.

