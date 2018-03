Un altro capriolo ucciso in Val Seriana

L’appello: serve più aiuto e soccorsi «È stato trovato questo capriolo femmina in zona Clusone. Sono state contattate le persone di dovere , ma purtroppo sono arrivati tardi e non c’e stato più molto da fare perché è morta a causa di organi lesi e zampe rotte».

La segnalazione ci arriva via mail con le immagini dell’animale e un’appello della lettrice che ha informato della morte dell’animale che potrebbe essere stata causata da una caduta sul ghiaccio del capriolo e un investimento: «È necessario sensibilizzare la gente per quanto riguardo l’aiuto di questi animali, visto che in zona queste cose succedono spesso e magari scrivere come comportarsi e chi chiamare in caso di necessità come queste».

«Purtroppo mancano volontari e i soccorsi adeguati per poter salvare animali come questi in fin di vita, visto che i soccorsi sono arrivati dopo ore. Bisognerebbe cercare di trovare persone che possano dare una mano ed essere pronti quando viene chiesto aiuto, e non dopo ore, quando è già troppo tardi».

La Provincia di Bergamo ha una sezione operativa apposita per questo tipo di segnalazioni. La cosa migliore è contattare la centrale operativa della Polizia provinciale al numero verde 800 350035 oppure il 112.

