La notte on the road a Clusone contro le stragi su strada

Una notte contro le stragi su strada

nel ricordo del carabiniere travolto a Terno Autorità e giovani uniti per dire basta alle stragi su strada: il toccante momento a Clusone con «Ragazzi on the road». Il ricordo di Emanuele Anzini e del giovane Davide Fornoni.

Tutti schierati, in strada, per il rispetto delle regole e della vita. È la speciale «Notte on the road» contro le stragi del sabato sera che si è tenuta a partire venerdì 5 luglio dalle 22 in via Brescia a Clusone e che è stata trasmessa sul nostro sito in collegamento con la pagina Facebook di «Ragazzi on the road». Un momento forte, simbolico che coinvolge autorità, Forze dell’Ordine, Polizia Locale, insieme ai #Ragazziontheroad e alcuni genitori. Sono state ricordate le vittime della strada e, in particolare, l’appuntato dei carabinieri Emanuele Anzini oltre al giovane Davide Fornoni scomparso proprio su quel tratto di strada. A loro è stato dedicato un minuto di silenzio, poi spazio alle testimonianze di famigliari di vittime della strada e ai giovani che partecipano al progetto sulla sicurezza stradale.

