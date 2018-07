Uomo disperso sul monte Grem

Ricerche sospese fino a sabato Un’altra giornata di ricerche per Soccorso alpino - VI Delegazione Orobica, Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile nei dintorni di Gorno, per l’uomo di 82 anni scomparso da domenica scorsa.

In accordo con i familiari, durante l’incontro svolto alla presenza del sindaco, responsabile delle operazioni di Protezione civile in questi casi, è stato deciso di sospendere le ricerche fino a nuove eventuali segnalazioni o elementi che consentano di indirizzare le operazioni di ricerca. I soccorritori in questi giorni hanno lavorato su un’area di circa 900 ettari, caratterizzati da un terreno molto irregolare, con la presenza di una vegetazione fitta, che complica la situazione. Sabato prossimo, 14 luglio, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, le ricerche proseguiranno grazie alla disponibilità del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio. Il sorvolo interesserà le aree vicine a quelle già perlustrate, in particolare la zona di Cima Grem.

