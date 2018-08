Uomo ferito con la motozappa

Soccorsi in azione a Gorno Incidente a Gorno intorno alle 19 di sabato 11 agosto: sul posto i soccorsi. Un uomo ferito mentre usava la motozappa.

Un incidente grave a Gorno, in via Sant’Antonio, nella serata di sabato 11 agosto. Sul posto, oltre all’auto medica e ad un’ambulanza della Croce Verde di Colzate, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Clusone con una Aps e una squadra Saf di Bergamo. Poche le informazioni arrivate in redazione ma si tratterebbe di un uomo ferito mentre stava utilizzando una motozappa.

