Soccorsi in azione a Fino del Monte (Foto by fronzi)

Urta un dosso con la bici e cade

Fino del Monte, soccorso con l’elicottero Domenica 14 luglio. L’uomo, un sessantunenne di Gazzaniga, ha battuto la testa. Ricoverato all’ospedale «Papa Giovanni»

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, domenica 14 luglio, a Fino del Monte. Un uomo di 61 anni che percorreva via Marconi in sella a una bici ha urtato un dosso ed è caduto battendo la testa. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero del 118, che poi ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo. L’uomo, di Gazzaniga, era con la moglie ed entrambi provenivano in bici da Castione della Presolana.

