Vaccinazioni anti Covid a Valgoglio

Scende in campo anche l’Unità mobile Per la campagna nel piccolo centro dell’alta Val Seriana, sabato 27 marzo, il supporto di un micro centro mobile.

La programmazione prevista per sabato 27 marzo della vaccinazione massiva dei cittadini di Valgoglio sarà anche l’occasione per sperimentare anche il supporto, attraverso un camper, di un micro centro mobile. «L’iniziativa si è resa possibile grazie a un’azione coordinata tra Comune di Valgoglio, Agenzia di Tutela della Salute, Asst Bergamo Est, Ambito dell’Alta Val Seriana, Regione Lombardia e Areu – spiega il direttore sanitario di Ats Bergamo, Carlo Alberto Tersalvi – L’utilizzo in questa occasione del micro centro mobile servirà a dare utili indicazioni per impiegarlo in quelle sedi che, per numero o situazioni geografiche, non riescono ad accedere ai centri vaccinali massivi».

«L’obiettivo, dal punto di vista organizzativo e logistico, è quello di sostenere l’attivazione di piccoli centri vaccinali dedicati ai cittadini più anziani e fragili residenti in luoghi distanti rispetto al centro vaccinale massimo di riferimento – entra nel dettaglio Alberto Zoli, direttore di Areu – L’attività non viene fatta sui mezzi che costituiscono un supporto logistico per le attività legate alla vaccinazione (diluizione e frazionamento del vaccino, collegamento informativo con il sistema operativo regionale…)».

Inoltre il micro centro mobile potrà essere validamente utilizzato per supportare il medico di medicina generale, il farmacista della farmacia rurale, il medico competente per la vaccinazione nei luoghi di lavoro, nonché per supportare l’attività vaccinale per un limitato numero di cittadini.

Tornando a Valgoglio, sempre nella giornata di sabato altri 250 cittadini (mondo della scuola e altre categorie) saranno vaccinati al palazzetto; nel complesso a fine giornata in questo comune risulterà vaccinato il 60% della popolazione.

