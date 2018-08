Val Seriana, Ape contro furgone

Gravi padre e figlio di 16 anni Lo scontro è avvenuto nella zona industriale di Onore in via Rovena.

Si sono scontrati un furgone e un Ape. Ad avere la peggio padre e figlio, quest’ultimo di 16 anni, che erano a bordo del mezzo. Entrambi sono in condizioni gravi dopo essere stati sbalzati a diversi metri di distanza: sono stati caricati sull’elicottero per essere trasportati d’urgenza all’ospedale di Bergamo. L’incidente si è verificato in via Rovena a Onore nella zona industriale venerdì 31 agosto verso le 14.10. Sul posto anche la Polizia locale e un’ambulanza della Croce Blu di Gromo.

