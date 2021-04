L’auto incastrata sotto il rimorchio del camion sulla curva di Ponte della Selva in Val Seriana (Foto by Giuliano Fronzi)

Auto incastrata sotto un camion. Traffico bloccato per due ore a Ponte Selva L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 di martedì 6 aprile al tornante in località Ponte della Selva tra Parre e Clusone, la situazione si è normalizzata dopo quasi due ore.

Nessuna conseguenza per le persone, ma traffico in tilt in Val Seriana per un incidente che si è verificato poco dopo le 12.30 sullo stretto tornante di Ponte della Selva tra Parre e Clusone. Un’auto si è incastrata sotto un camion proprio mentre entrambi stavano affrontando la curva.

Il traffico in zona è rimasto bloccato per quasi due ore, il tempo che è servito a disincastrare i due mezzi e a spostarli dalla carreggiata.

