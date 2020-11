Clienti dentro al bar la sera: stop di 5 giorni

I controlli: in 4 violano la quarantena Il Nucleo Radiomobile del Corpo di Polizia Locale Unione Insieme sul Serio ha accertato che un bar ha effettuato la somministrazione di bevande oltre l’orario di apertura.

Il Nucleo Radiomobile del Corpo di Polizia Locale Unione Insieme sul Serio nella tarda serata di venerdì 27 novembre ha accertato che un bar a Pradalunga ha effettuato la somministrazione di bevande oltre l’orario di apertura. Alle 22.30 gli agenti hanno accertato che all’interno del bar (con le saracinesche abbassate) vi erano tranquillamente clienti intenti a consumare bevande. Disposta l’immediata chiusura del bar per 5 giorni come da Dpcm e sanzionati i clienti per la violazione delle norme anti Covid.

In tutto nella sola giornata di venerdì 27 novembre le Forze dell’ordine hanno controllato 1.721 persone in Bergamasca: 15 le sanzioni emesse. In quattro sono stati pescati in violazione della quarantena. Gli esercizi controllati sono stati invece 177: uno è stato sanzionato e uno chiuso provvisoriamente.

