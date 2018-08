Val Seriana, lavori a Ponte Nossa

Code di oltre 10 chilometri Un cantiere sta causando forti disagi nel pomeriggio di mercoledì 1° agosto sulla provinciale della Valle Seriana in direzione Clusone ci sono code da Fiorano fino a Ponte Nossa.

Lavori sulle strade e disagi per gli automobilisti che salgono in Val Seriana. Ci sono code nel pomeriggio di mercoledì primo agosto da Fiorano al Serio appena oltre Cene, fino a Ponte Nossa. In discesa disagi solo in prossimità del cantiere.

