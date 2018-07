Val Seriana, traffico in tilt per tutta la sera

Rientro a casa con lunghe code Traffico in tilt per tutta la serata di domenica 8 luglio. In particolare alle 22.40 era ancora bloccato dalla località Fiorine di Clusone fino a Ponte Nossa.

Così come, scendendo da Valbondione, da poco dopo Sant’Alberto fino sempre all’incrocio con Ponte Nossa. Situazione critica anche dallo svincolo verso la Valle del Riso fino a Colzate. Rallentamenti anche in Val Bembana, la Val Seriana segnala traffico più critico a causa dei rientri dalla montagna dopo un weekend estivo di sole e caldo, ma anche per la prima partita in ritiro dell’Atalanta a Rovetta.

