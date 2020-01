Valbondione, bimbo cade con gli sci

Soccorso con l’elicottero: è grave L’incidente nella zona del rifugio«Mirtillo» sabato 4 gennaio. Il ragazzino, nove anni, portato in codice rosso a Brescia: è in prognosi riservata. Numerosi gli interventi del 118 sulle piste.

Incidente per un ragazzino di nove anni, caduto con gli sci a Valbondione, nelle zona del rifugio «Mirtillo», poco dopo le 14 di sabato 4 gennaio. Il bimbo, bergamasco, C. P., ha riportato un grave trauma cranico ed è stato soccorso, incosciente, con l’elicottero del 118, intubato e trasportato all’ospedale di Brescia in codice rosso. È in prognosi riservata.

Poco dopo altri infortunio a Gromo, nei pressi del rifugio « Vodale», verso la cima Timogno, quota 1700-1800 metri. Una donna di circa 55 anni è scivolata sulla neve fresca per circa 150 metri e ha riportato un trauma al bacino. Anche in questo caso in zone l’elisoccorso, che ha trasportato la paziente all’ospedale di Brescia in codice rosso.

In mattinata e nel primo pomeriggio sono stati diversi gli interventi del 118 sulle piste, di entità meno grave rispetto ai precedenti. A Foppolo, lungo la pista Pitarocca, soccorsa una donna di 39 anni, trasportata al «Papa Giovanni» in codice giallo. Sempre a Foppolo, località Montebello, una donna di 79 anni è stata soccorsa per una caduta e portata in codice giallo all’ospedale di Foppolo.

A Castione della Presolana, zona Cantoniera, infortunio sugli sci per un ragazzo di 14 anni, portato in elicottero al «Papa Giovanni» in codice giallo. Ancora un infortunio a Foppolo, Passo Porcile, per un uomo di 42 anni, portato in codice verde all’ospedale di Seriate. A Valbondione una bimba di dieci anni si è sentita male sulla Pista del Sole: soccorsa e portata in codice verde all’ospedale di Piario. Altri interventi del 118 a Castione, Malga Alta di Pora, per un infortunio occorso a una donna di 38 anni; a Valtorta, località Cerasola, nella zona del rifugio «Trifoglio», per un uomo di 50 anni, I. F., che si è lussato una spalla ed è stato portato in codice giallo all’ospedale di Ponte San Pietro; a Piazzatorre, lungo la Pista Panoramica, soccorso un giovane di 21 anni.

