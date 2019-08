Valbondione, infarto alle Cascate

Tra gli spettatori arriva l’elisoccorso L’intervento al pianoro di Maslana, fatto sgomberare, per soccorrere un 46enne colpito da malore.

Intervento dell’elisoccorso, domenica 18 agosto in occasione delle cascate del Serio cui hanno assistito almeno 4 mila spettatori: tra le persone che gremivano il pianoro sotto l’Osservatorio di Maslana, fatto sgomberare per consentire le operazioni, è arrivato infatti l’elisoccorso di Sondrio che è intervenuto per soccorrere un milanese di 46 anni colpito da infarto verso le 12,45. Il personale della Croce Blu di Gromo che presidiava la zona con un fuoristrada è intervenuto per prestare le prime cure all’uomo colpito dal malore e allertare l’elicottero che, giunto sul posto, ha calato col verricello medico, infermiere e tecnico.

È stato un intervento laborioso: l’elicottero, di grosse dimensioni, ha operato dopo che erano state fatte sgomberare le persone che occupavano il pianoro investito dalla forte turbolenza delle pale dell’eliambulanza. Stabilizzato il paziente l’elicottero, atterrato nel frattempo a Bondione, è tornato in quota, ha preso a bordo il 46enne e lo ha trasportato in codice rosso all’Humanitas Gavazzeni.

