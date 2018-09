Valbondione, morso da una vipera

Ricoverato in ospedale con l’elisoccorso É successo giovedì 20 settembre alle 14, le sue condizioni erano preoccupanti.

Elicottero e soccorso alpino in azione nel pomeriggio di giovedì 20 settembre a Valbondione per soccorrere un uomo di 66 anni che è stato morso da una vipera. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le sue condizioni all’inizio erano preoccupanti poi i medici del Pronto Soccorso sono intervenuti somministrando il siero antivipera e le sue condizioni sono migliorate.

