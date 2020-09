Valgoglio, escursione con un amico

Si sente male e muore a 48 anni Malore fatale nella mattinata di sabato 19 settembre lungo il sentiero per la baita del Monte Agnone.

Un malore fatale per un 48 enne lungo il sentiero che collega Valgoglio alla Capanna Lago Nero e al Lago d’Aviasco: i soccorsi hanno raggiunto la baita del Monte Agnone poco prima delle 9 di sabato 19 settembre. L’Elisoccorso si è alzato in volo da Sondrio e sul posto è arrivato anche il Soccorso alpino di Clusone ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Dalle prime informazioni sul posto pare che l’uomo fosse impegnato in una passeggiata con un amico quando ha iniziato ad avere forti dolori allo stomaco e si è accasciato a terra. È stato proprio l’amico a lanciare l’allarme per attivare immediatamente i soccorsi.

