Valgoglio, il giorno del vaccino - Foto

Iniezioni al 60% della popolazione Campagna straordinaria di vaccinazione nel piccolo borgo della Val Seriana, colpito da un preoccupante aumento dei contagi.

L’operazione Valgoglio è scattata sabato 27 marzo: entro domenica sera sarà vaccinato contro il Covid il 60% della popolazione del paese seriano. Tutti quelli che hanno aderito alla campagna straordinaria chiesta ed ottenuta dal Comune per contrastare la crescita preoccupante dei contagi.

In totale una platea potenziale di 408 cittadini che saranno vaccinati principalmente con AstraZeneca, ma anche con Moderna. Si conterà sul supporto dell’Asst Bergamo Est oltre a un nutrito gruppo di volontari.

Il camper vaccinale

La giornata è anche occasione per testare sul campo un’unità micro centro mobile: si tratta di un camper destinato al supporto logistico della campagna, all’interno del quale si potranno diluire i vaccini o collegarsi al sistema informatico regionale per le pratiche amministrative. Grazie alla collaborazione con Areu e Croce blu di Gromo, il personale dell’Asst raggiungerà quindi a domicilio gli over 80 di Valgoglio particolarmente fragili.

Il primo ad essere vaccinato (con AstraZeneca) è stato il sindaco di Valgoglio, Angelo Bosatelli, visibilmente commosso. Proprio in questi giorni, un anno fa, il primo cittadino era ricoverato in ospedale a seguito delle conseguenze del Covid-19. Bosatelli ha anche voluto donare a ogni cittadino vaccinato un vasetto di primule, il fiore simbolo della campagna vaccinale nazionale e segno di rinascita.

