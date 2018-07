Verde, divertimento e un mare di stelle

In un video la bellezza della Presolana Un video promozionale turistico mostra tutta la bellezza dell’Alta Val Seriana.

Cultura, relax e divertimento. Questa, in sintesi, l’offerta turistica del comune di Castione della Presolana per la stagione turistica estiva presentata in Regione Lombardia dal sindaco Angelo Migliorati affiancato dal consigliere Regionale Paolo Franco e dell’assessore al Turismo Lara Magoni.

«Ringrazio di cuore le associazioni e gli enti del territorio che hanno collaborato con noi per presentare un corposo calendario di eventi -ha spiegato il Sindaco Migliorati-. In particolare un ringraziamento a VisitPresolana che svolge un ruolo di coordinamento delle iniziative, per presentare un pacchetto completo ai turisti che vogliono trascorrere da noi le ferie estive». L’obiettivo è quello di avere, anche quest’anno, un buon numero di turisti anche grazie all’attivazione del nuovo sito (visitpresolana.it) su cui non solo è possibile consultare gli eventi, ma si potrà anche prenotare l’albergo, o verificare la disponibilità di un appartamento.

aspetti emozionali turismo a castione della presolana

(Foto by Alex Persico Fotografia)

«Il turismo significa occasione di crescita, sviluppo e quindi posti di lavoro - commenta Paolo Franco-. L’offerta di Castione è di qualità, questo grazie al grande lavoro che è stato fatto da tutti coloro che credono nei nostri paesi e nelle nostre valli come meta turistica. I nostri paesi e le nostre valli sono luoghi fantastici per le ferie, spetta anche a noi bergamaschi crederci. Va in questo senso l’emendamento approvato settimana scorsa in commissione che prevede Skypass gratuito per i nostri ragazzi». L’assessore Magoni ha ringraziato il comune e le associazioni per il lavoro svolto, ricordando l’importanza della promozione turistica del territorio.

«C’è l’imbarazzo della scelta tra i tantissimi eventi che proponiamo -ha concluso Alessandra Motta Presidente di VisitPresolana-. Durante tutta l’estate ci saranno ben 250 eventi in due mesi. Il ringraziamento va a sponsor ed enti che credono nel turismo nei nostri paese».

