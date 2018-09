Vernice rossa e nera contro la vetrina

Pradalunga, imbrattata la sede della Lega Ancora un nuovo atto vandalico nei confronti di una sede di una sezione della Lega, quella di Pradalunga.

Questa volta è successo a Pradalunga e nella notte ignoti sono intervenuti imbrattando con vernice nera e rossa la vetrina della sede della sezione della Lega di Pradalunga e Cornale, in via Gritti.

La notizia è circolata nelle scorse ore su Facebook, sulla pagina della sezione leghista, con una dura contestazione verso i vandali. Lo scorso 20 agosto anche a Pontida vandali avevano colpito il pratone della Lega: in quel caso era stata cancellata la scritta verde «Padroni in casa nostra», con l’utilizzo di vernice bianca.

Non è la prima volta che succede. Proprio alla fine dello scorso giugno, alla vigilia del raduno del primo luglio scorso la «P» iniziale era stata sovrastata da una «L», un ritocco che di fatto ha ribaltato il senso dello slogan leghista. Sempre la «L», al posto della «P», era apparsa anche a febbraio e, prima ancora, in occasione del raduno antirazzista tenutosi nell’aprile del 2017: nella circostanza la scritta venne coperta dai militanti leghisti, in attesa poi di ripristinarla, nel giro di qualche settimana.

