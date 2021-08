Vertova, cade in bici e batte la testa: bambino di 11 anni ricoverato con l’elicottero Intervento dell’elisoccorso e dell’ambulanza nel pomeriggio di lunedì 30 agosto. Ricoverato in «codice rosso» a Bergamo.

Un bambino di 11 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di lunedì 30 agosto a Vertova ed è stato portato in ospedale a Bergamo con l’elisoccorso. Ancora in corso d’accertamento le cause e la dinamica della caduta, avvenuta poco dopo le 15 in via Don Ferrari. Sul posto l’elicottero e un’ambulanza: il bambino è stato portato in volo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso, con un trauma cranico e un trauma a un braccio.

