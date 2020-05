Video a quattro voci ricorda Cesare Ferrari

L’iniziativa di alcuni suoi amici di Clusone Un gruppo di amici dell’editore di Clusone già fondatore di Orobie e del Coro Idica, scomparso il 22 marzo scorso, ha voluto onorare quello che per tutti era e resterà «Cesarino»

«Amici miei, venite qui, cantate insieme a me; Qualcuno c’è che, da lassù, dal cielo sentirà! Per ogni notte buia che, il cuore oscurerà; amici miei, poi ci sarà un’alba chiara in più».

Con queste celeberrime e toccanti parole, racchiuse in un video e cantate a quattro voci, un gruppo di amici di Cesare Ferrari - l’editore di Clusone già fondatore di Orobie e del Coro Idica, scomparso il 22 marzo scorso - ha voluto onorare quello che per tutti era e resterà «Cesarino». Un’iniziativa che ha riscosso grande successo.

Un grande lavoratore che ha reso famosa Clusone e, nel mondo, la Valle Seriana. Con questa dedica: «In omaggio e memoria di Cesarino Ferrari. Appassionato, instancabile e indimenticabile protagonista nel campo dell’editoria e della musica».

«L’idea del video - spiega Giuliano Zanoletti, di Ardesio - è sorta per non dimenticare questo grande amico con cui siamo cresciuti e abbiamo condiviso la stessa passione che speriamo contagi altre persone. Perchè il canto unisce al di là del tempo e delle montagne».

