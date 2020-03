Vigile del fuoco morto all’ospedale

Famiglia denuncia, disposta l’autopsia Sarà eseguita l’autopsia su Piero Camozzi, 56 anni, vigile del fuoco volontario al distaccamento di Gazzaniga, morto lunedì all’ospedale di Seriate dove si era recato per sottoporsi ad un esame diagnostico

La Media Valle Seriana è sotto choc per la morte improvvisa di Piero Camozzi, 56 anni, vigile del fuoco volontario al distaccamento di Gazzaniga e comandante della polizia locale di Colzate. Camozzi è deceduto lunedì pomeriggio all’ospedale di Seriate, dove si era recato per sottoporsi ad un esame diagnostico ma, per cause ancora da accertare, è rimasto vittima di un’improvvisa crisi cardiaca risultata fatale mentre si stava sottoponendo all’esame.

La famiglia ha sporto denuncia, per questo nei prossimi giorni sul corpo di Camozzi, inizialmente composto nella camera ardente della caserma dei pompieri di Gazzaniga, verrà eseguita l’autopsia al Papa Giovanni XXIII.

Camozzi era sposato e padre di due gemelli, Nicola e Mirco, entrambi pompieri volontari a Gazzaniga (e in servizio sull’ambulanza dell’associazione Valseriana Soccorso), dove il padre ha prestato servizio ricoprendo anche il ruolo di capo distaccamento dal 2010 al 2015. Di frequente svolgeva servizio di volontario anche all’aeroporto di Orio al Serio.

