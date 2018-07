Vuoi vedere le cascate di notte?

Iscriviti per la serata del 14 luglio Aperte le iscrizioni per la assistere all’apertura delle cascate del Serio in notturna: appuntamento sabato 14 luglio a Valbondione.

Aperte le iscrizioni per la Cascata in notturna che si svolgerà sabato 14 luglio a Valbondione: l’evento prevede una camminata gastronomica e intrattenimento musicale in attesa del grande spettacolo notturno (dalle 22 alle 22.30) delle Cascate del Serio, le più alte d’Italia con i loro 315 metri.

Su prenotazione dalle ore 17 rinfresco presso Rifugio Goi del Cà in località Maslana, a seguire, dalle ore 19 cena in quota a cura di Sci Club Lizzola. (Modulo e regolamento scaricabile su www.turismovalbondione.it – sezione eventi). Termine ultimo per iscrizioni: domenica 8 luglio 2108.

Alle 21 seguirà il concerto in quota della cantante norvegese Ingvild Koksvik e del pianista Lars Jakob Rudjord per assaporare le atmosfere dei mari del Nord. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa Parrocchiale di Valbondione sempre alle 21 con ingresso libero.

Si consiglia abbigliamento da montagna e torcia. Possibilità di accompagnamento con guide alpine su prenotazione con ritrovo presso l’Ufficio Turistico di Valbondione alle ore 19.30. La zona si può ovviamente raggiungere anche in autonomia. Per info e prenotazioni: info@turismovalbondione.it – 034644665.

© RIPRODUZIONE RISERVATA