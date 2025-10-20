Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
bergamotg
20 Ottobre 2025
BergamoTv

Ex Magazzino Tastex nel degrado: un progetto ci sarebbe, manca l'ok del Comune di Bergamo

02:45

Ex Magazzino Tastex nel degrado: un progetto ci sarebbe, manca l'ok del Comune di Bergamo

Per oltre quarant'anni è stato uno dei centri nevralgici del commercio tessile all'ingrosso della Bergamasca. Oggi, della Tastex di via Ghislandi in città resta solo un edificio di grande valore architettonico, ma ormai completamente svuotato. A renderlo un monumento industriale vuoto non è stata solo la chiusura dell'attività, avvenuta ormai quindici anni fa, ma anche la lunga sequenza di atti vandalici che negli anni hanno devastato il complesso. Tutti gli impianti sono stati distrutti nel tentativo di recuperare il rame, e i grandi spazi un tempo colmi di merci e commercianti si sono lentamente trasformati in rifugio di fortuna per senza fissa dimora. È Nicola Tassetti, uno degli eredi di quella storia imprenditoriale, insieme all'architetto Sergio Carisssimi a guidarci tra i resti del complesso. Eppure un acquirente ci sarebbe, e anche un progetto di recupero già pronto. Manca però il via libera del Comune, che si trova ora a gestire un'area nata per l'ingrosso in un'epoca in cui il commercio all'ingrosso è stato soppiantato dai giganti dell'e-commerce come Amazon. Il servizio di Paola Abrate.

Per oltre quarant'anni è stato uno dei centri nevralgici del commercio tessile all'ingrosso della Bergamasca. Oggi, della Tastex di via Ghislandi in città resta solo un edificio di grande valore architettonico, ma ormai completamente svuotato. A renderlo un monumento industriale vuoto non è stata solo la chiusura dell'attività, avvenuta ormai quindici anni fa, ma anche la lunga sequenza di atti vandalici che negli anni hanno devastato il complesso. Tutti gli impianti sono stati distrutti nel tentativo di recuperare il rame, e i grandi spazi un tempo colmi di merci e commercianti si sono lentamente trasformati in rifugio di fortuna per senza fissa dimora. È Nicola Tassetti, uno degli eredi di quella storia imprenditoriale, insieme all'architetto Sergio Carisssimi a guidarci tra i resti del complesso. Eppure un acquirente ci sarebbe, e anche un progetto di recupero già pronto. Manca però il via libera del Comune, che si trova ora a gestire un'area nata per l'ingrosso in un'epoca in cui il commercio all'ingrosso è stato soppiantato dai giganti dell'e-commerce come Amazon. Il servizio di Paola Abrate.

Paola Abrate
di Paola Abrate
20 Ottobre 2025 - lettura 02:45.