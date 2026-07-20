Treviglio Basket, ecco il nuovo allenatore Giacomo Cardelli

La nuova Tav Treviglio Brianza Basket è pronta a salpare per il prossimo campionato di serie B: dopo l'addio all'allenatore della ripartenza societaria e delle ultime due stagioni concluse con la semifinale playoff, Davide Villa approdato alla Virtus Roma, a guidare quest'anno la compagine biancoverde sarà Jack Cardelli, 33 anni, toscano, che era capo allenatore di Oleggio e video analyst della prima squadra dell'Olimpia Milano con cui ha conquistato il triplete. Un allenatore giovane per una squadra che avrà una carta d'identità altrettanto giovane: il servizio di Matteo De Sanctis per Bergamo Tv.