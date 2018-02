Emma Marrone a Stezzano

Accolta da centinaia di fan

Capelli biondi raccolti, rossetto rosso, cappotto nero e il suo bel sorriso stampato sul volto. Emma Marrone è stata accolta da circa 500 fans al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano, per l’instore organizzato da MediaWorld. Il pubblico di Emma è molto eterogeneo, cattura bambini, adolescenti, adulti e perfino qualche nonno che ha accettato di accompagnare i nipoti in coda in attesa di ricevere il proprio autografo sul cd. A Stezzano gente da Crema, da Mantova, da Milano, in fila dalla mattina in attesa dell’evento. Qualcuno ha preso una giornata di ferie, chi un permesso di lavoro, chi è rimasto a casa da scuola per incontrare la sua cantante preferita.

Diversi ammiratori hanno preparato cartelloni con cuori, scritte e frasi tratte dalle canzoni dell’artista, soprattutto quelle del suo ultimo lavoro, “Essere qui”, definito da lei stessa un album nuovo, consapevole, che le è servito come terapia per ritrovarsi, riscoprire il suo lato femminile, la consapevolezza di essere una donna fortunata, che fa il lavoro che più le piace. Un fan si è presentato con tre rose, un altro con un ritratto di Emma, una ragazza l’ha voluta omaggiare con un bouquet di marshmellow, tante anche le lettere e i bigliettini. Emma non si è risparmiata: firma, foto e sorrisi per tutti.