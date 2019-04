Addio a Vittoria, 103 anni

Gestì l’alimentari di Monte Marenzo Cordoglio a Monte Marenzo per la morte di Vittoria Mangili, avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì 5 aprile.

Era stata festeggiata per i 103 anni lo scorso 25 gennaio, alla presenza anche della prima cittadina Paola Colombo e del parroco don Giuseppe Turani, e in quella circostanza le era stato consegnato dalla Polisportiva di Monte Marenzo «l’oscar per la vita per una grande Vittoria». Era molto conosciuta e amata in paese anche per i legami, come madrina, con il gruppo alpini, la Polisportiva e il mondo dell’associazionismo. Per oltre 40 anni aveva gestito il negozio «Alimentari Mangili», fondato dal nonno al tempo dell’Unità d’Italia. «Una grande persona - ricorda Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva -. Aveva una memoria di ferro, ricordava i nomi e i soprannomi di tutti gli abitanti del paese». La centenaria lascia il nipote Giuseppe con la moglie Miria e i pronipoti Simone e Mara.

