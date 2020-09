Aido, domenica è la «Giornata del sì»

Segui qui la diretta streaming dalle 15 Domenica a Milano dalle 15 alle 18.45 l’associazione ha promosso un convegno sulla cultura della donazione.

Aido, l’associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, si prepara alla «Giornata del sì» con un evento che sarà possibile seguire in diretta streaming anche qui. L’appuntamento è per domenica 27 settembre, dalle 15 alle 18.45, quando si accenderanno le telecamere sul convegno organizzato a Milano presso la chiesa di San Gottardo in Corte a Palazzo Reale. Il tema dell’emergenza etica e socio-sanitaria della donazione e del trapianto di organi sarà al centro del dibattito, che toccherà le questioni etiche e di urgenza sanitaria legate alla donazione, approfondimenti di bioetica e momenti di confronto culturale.

A conclusione della giornata Aido e Amci, l’Associazione medici cattolici italiani, firmeranno un protocollo di collaborazione che li vedrà fianco a fianco nel percorso della donazione. Sul nostro sito web sarà possibile ascoltare le parole della presidente di Aido Flavia Petrin, di Paolo Fontana, responsabile del servizio per la Pastorale della salute dell’Arcidiocesi ambrosiana, di Elio Franzini, rettore dell’Università degli Studi di Milano, di Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale trapianti, di Giuseppe Piccolo, coordinatore regionale trapianti di Regione Lombardia e di tanti altri rappresentanti della comunità scientifica e medica, in dialogo con i rappresentati delle comunità religiose.

«La “Giornata del sì” è una grande occasione per ribadire con forza il sì alla donazione di organi e, in questo anno particolare segnato dall’emergenza Covid, la nostra associazione si proietta verso il futuro, seguendo i nuovi trend della comunicazione imposti dal distanziamento sociale» ha commentato la presidente Petrin nell’illustrare le modalità con cui sarà possibile partecipare all’appuntamento di domani. Non solo lo streaming, dunque, ma anche Facebook, YouTube e un mini-sito dedicato attraverso cui fruire di contenuti inediti e condividere il messaggio di Aido attraverso gli hashtag ufficiali: #giornatanazionaleaido, #giornatadelsì. Altri appuntamenti di sensibilizzazione si svolgeranno nei primi giorni di ottobre, con webinar, meeting online, momenti di informazione e la premiazione del contest #DonareMiDona. «Un milione e 400 mila persone hanno già detto sì con Aido, ma il numero dei consensi è ancora insufficiente a far fronte alla richiesta degli oltre 9 mila pazienti in lista d’attesa. Continueremo a promuovere questo sì fino a che riusciremo a tutelare il diritto alla salute di tutti coloro per i quali il trapianto rappresenta l’unica possibilità di cura» ha concluso Petrin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA