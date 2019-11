Albania, grave terremoto nella notte

Scossa avvertita anche in Sud Italia

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2:54 ora locale del 26 novembre (le 3:54 in Italia) la costa settentrionale dell’Albania, vicino Durazzo. La scossa è stata sentita fino alla capitale Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico. Molti i danni e centinaia i feriti. Il forte sisma è stato avvertito anche in Puglia e Basilicata.