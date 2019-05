Alpini, Milano pronta per l’Adunata

Grande festa anche per Bergamo Milano e la Lombardia ospiteranno, da venerdì 10 a domenica 12 maggio, la 92esima Adunata Nazionale degli Alpini. L’evento è anche l’Adunata del Centenario. Attese 500 mila Penne nere.

Sono 500 mila i partecipanti attesi alla 92esima Adunata nazionale degli Alpini in programma dal 10 al 12 maggio a Milano. Evento clou della tre giorni meneghina sarà la sfilata di domenica 12 maggio, alla quale prenderanno parte 80 mila Penne nere. A fornire le stime è stato il generale Renato Genovese, presidente del Comitato organizzatore dell’adunata, durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Lombardia di venerdì 3 maggio. Tantissimi anche i bergamaschi che vi parteciperanno.

«Tradizionalmente i dati sulla partecipazione vanno dalle 300 alle 500 mila persone, diluite nei tre giorni», ha precisato Genovese. Tra gli appuntamenti più partecipati, secondo gli organizzatori, venerdì 10 maggio ci saranno la cerimonia dell’alzabandiera alle 10 in Piazza Duomo e la sfilata della bandiera di guerra per le vie del centro che partirà alle 18.30 da Palazzo Cusani. Sempre venerdì, alle 14, sarà inaugurata al Parco Sempione la Cittadella degli alpini, allestita dall’Esercito e dalla Protezione Civile. Sabato alle 12, «meteo permettendo» si potrà ammirare il lancio dei paracadutisti all’Arena Civica. Alle 16 in Duomo si terrà la messa in suffragio di tutti i Caduti, mentre alle 20 prenderanno il via i concerti dei cori e delle fanfare in piazza Mercanti, Galleria, piazza San Carlo e piazza del Liberty.

Nel complesso sono 80 i cori e 20 le fanfare che animeranno per tre giorni la città. Domenica la sfilata partirà da corso Venezia e attraverserà il centro storico, per poi sciogliersi in largo Cairoli. A seguire la chiusura dell’adunata in Piazza Duomo. Quella del 2019, è stato ricordato, sarà anche l’Adunata del Centenario dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana), fondata l’8 luglio 1919 proprio a Milano.

«La dedizione per l’Italia e gli italiani caratterizza l’attività degli Alpini, sempre in prima linea nelle situazioni di bisogno» ha sottolineato il governatore lombardo Attilio Fontana, assicurando che «la Regione Lombardia è al fianco degli Alpini e farà di tutto per rendere questi giorni una grande festa».

