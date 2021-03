Altre 3 Regioni tornano rosse, Lazio arancio

Pandemia Covid, la situazione in Europa Da lunedì 29 marzo cambiano i colori delle Regioni. Toscana, Valle d’Aosta e Calabria tornano al rosso, mentre martedì il Lazio sarà promossa all’arancione, unica delle Regioni a migliorare la sua posizione.

Toscana, Valle d’Aosta e Calabria si aggiungono così a Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia autonoma di Trento. Tutte le altre regioni saranno in arancione, mentre nel week-end di Pasqua tutta Italia sarà in rosso.

Diversi stati dell’Unione Europea stanno fronteggiando quella che ormai è stata definita la «terza ondata» della Pandemia, in attesa dell’accelerazione della campagna vaccinale. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) «21 paesi dell’Unione europea/Spazio economico europeo avevano segnalato tassi di notifica dei casi in aumento e/o positività del test. I tassi di casi nei gruppi di età più avanzata erano aumentati in otto paesi, mentre 14 paesi hanno riportato un aumento dei ricoveri in ospedale o in terapia intensiva, mentre nove paesi hanno riportato tassi di mortalità in aumento».

