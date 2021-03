Via libera dell’Ema ad Astrazeneca:

«Sicuro, benefici superiori ai rischi» La decisione sul vaccino AstraZeneca al termine della riunione del comitato per la sicurezza dell’Ema (Prac). Anche 5.000 farmacisti pronti a vaccinare.

Via libera dell’Ema ad Astrazeneca. «Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi» e la somministrazione dei sieri. Lo afferma la direttrice di Ema, l’Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke argomentando il via libera al vaccino durante una conferenza stampa in diretta. Per la commissione clinica dell’Ema il vaccino di AstraZeneca «non può essere associato a un incremento degli eventi di trombosi».

«Siamo arrivati a una conclusione: il vaccino AstraZeneca è efficace contro il coronavirus e i benefici sono ampiamente superiori ai rischi, non sono emersi legami tra il vaccino ed eventi tromboembolici. Faremo degli studi specifici sugli effetti collaterali, e restiamo fiduciosi sui vaccini che sono fondamentali per la sfida che stiamo affrontando» spiegano dall’Ema. «Lanceremo ulteriori approfondimenti per capire di più» riguardo agli eventi avversi rari segnalati dopo la vaccinazione con AstraZeneca.

Intanto farmacisti potranno effettuare direttamente la somministrazione dei vaccini anti-Covid, previa l’abilitazione con la frequenza di un corso: sono 5.174, secondo quanto apprende l’Ansa, i farmacisti già abilitati, mentre altri 2.800 stanno ultimando il corso. Il via libera sarà previsto in una norma nell’ambito del Dl Sostegni, che dovrebbe arrivare venerdì 19 marzo all’esame del Consiglio dei ministri. La Legge di Bilancio 2021 prevede inoltre la figura di medici «supervisori» di riferimento.

