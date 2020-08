Ancora in aumento i positivi in Italia

1.210 contagi e sette decessi Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210, contro i 1.071 di sabato 2 agosto, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Sette il numero dei decessi, anche questi in crescita rispetto ai 3 di sabato ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì.

Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute nel pomeriggio di domenica 23 agosto.



Al 23 agosto, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 259.345. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.438, con un incremento di 935 rispetto al 22 agosto. Tra gli attualmente positivi, sono 69 (+5) in cura presso le terapie intensive; 971 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 47 pazienti rispetto al 22 agosto mentre 17.398 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 205.470, con un incremento di 267 persone rispetto a sabato.

