Angelo Borrelli in arrivo a Milano

Fontana: ad Alzano protocolli rispettati Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è in arrivo a Milano. «Il presidente Attilio Fontana andrà all’aeroporto a riceverlo ma non sappiamo poi cosa succederà, noi siamo stati informati questa mattina (giovedì, ndr) del suo arrivo». Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, a SKyTg24.

«Abbiamo capito e alcuni sindaci ci hanno detto che dovrebbe esserci una conferenza con i sindaci, ma non siamo stati invitati a partecipare a questa conferenza», ha concluso Fabrizio Sala.

Fontana ha anche parlato del caso di Alzano: «A me non risulta che pazienti Covid siano stati messi nei reparti con altri ammalati» ha risposto nello specifico Fontana. «Valuteremo, ci faremo fare delle relazioni e cercheremo di capire cosa sia successo. Prima che si che si scoprisse che fossero malati Covid, forse in quel periodo è vero che erano nei reparti con altri pazienti. È possibile, ma questo non lo poteva sapere e prevede nessuno».

All’ospedale di Alzano Lombardo «i nostri sanitari hanno rispettato i protocolli. Anche in quel caso se ne sta occupando la magistratura ma noi non abbiamo nessuna preoccupazione» ha continuato Fontana, in collegamento con 7 Gold. «Ascolteremo con attenzione quello che ci dicono i nostri dirigenti, se è stato rispettato o meno ogni tipo di obbligo, che dalla lettura delle carte sembra ci sia stato. Però valuterà chi svolgerà le indagini e la magistratura», ha aggiunto Fontana.

Poi un commento sui dati: «Stiamo faticosamente avvicinandoci ad una meta, una meta che può sfuggirci di mano appena si compiono dei comportamenti inappropriati. C’è il rischio che tutta la fatica che abbiamo fatto fino ad oggi sia vanificata e non possiamo permettercelo. Certamente se interrompiamo questi comportamenti virtuosi, ritorniamo indietro». Un appello in vista soprattutto del week-end di Pasqua. «Si prospettano giornate bellissime, verrà voglia di uscire ma non si può fare», ha detto Fontana.

