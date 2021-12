Aosta: in moto con le catene da neve, centauri bergamaschi fermati in autostrada A Pollein sulla A5 sotto una fitta nevicata: constata la regolarità dell’equipaggiamento, i poliziotti hanno però invitato i motocilisti a uscire dall’autostrada e a proseguire in statale per ragioni di sicurezza.

Due motociclisti bergamaschi non si sono fatti scoraggiare dalla nevicata e, per non correre in sanzioni, hanno montato gomme da neve e catene alle loro moto . I due centauri sono stati fermati, nella giornata di venerdì 10 dicembre, dalla polizia stradale di Aosta impegnati in autostrada a bloccare i mezzi pesanti all’area di controllo di Pollein, a causa della neve. Gli agenti della Polstrada, spiegano dalla questura, «non hanno potuto nascondere il loro stupore quando, in mezzo alla tormenta di neve, si sono visti affiancare da due motociclette attrezzate di tutto punto per l’inverno» . Constata la regolarità dell’equipaggiamento, i poliziotti hanno però invitato i motocilisti a uscire dall’autostrada e a proseguire in statale per ragioni di sicurezza.

