Assolta con formula piena Mariolina Moioli

«Hanno rubato anni della mia vita» È stata assolta con formula piena l’ex assessore di Milano alla Famiglia Mariolina Moioli, che era imputata, assieme ad altri, in un processo per una presunta truffa nella gestione dei fondi destinati all’infanzia.

L’ormai ex politico è scoppiata a piangere in aula dopo la sentenza e ha detto ai cronisti: «Hanno rubato anni della mia vita». L’inchiesta è nata nel 2012 e il processo è durato 4 anni. Lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano aveva chiesto 6 anni di carcere per l’ex assessore alla Famiglia del Comune di Milano, all’epoca della Giunta Moratti , nel processo con al centro presunti illeciti nell’utilizzo dei fondi destinati alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza o per ristrutturare centri di ricreazione e appartamenti per gli anziani.

