«Astrazeneca, il Cts sta valutando l’uso». Speranza: tutti i vaccini sono però sicuri ed efficaci «Il 7 aprile il ministero ha raccomandato l’uso preferenziale del vaccino AstraZeneca agli over-60 e Aifa ha ribadito che il profilo beneficio-rischio è più favorevole all’aumento dell’età. Queste valutazioni saranno sicuramente considerate nel prossimo parere del Cts. Tutti i vaccini sono però sicuri ed efficaci». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Question time al Senato.

«Il Comitato per la valutazione del rischio in farmacovigilanza (PRAC) dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha rivelato un primo segnale relativo ad eventi tromboembolici a seguito di vaccinazione con AstraZeneca nel mese di marzo 2021, concludendo comunque che i benefici del vaccino restassero complessivamente superiori ai rischi e che gli eventi trombotici venosi in sedi inusuali associati a livelli bassi di piastrine dovessero essere elencati come effetti indesiderati molto rari». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso del Question Time in Senato.

«L’EMA ha inoltre raccomandato che l’uso di AstraZeneca durante le campagne di vaccinazione a livello nazionale tenesse conto della situazione pandemica e della disponibilità dei vaccini nelle singole Nazioni - ha proseguito -. Ciò premesso, il 7 aprile 2021 il Ministero della Salute, mediante una circolare oggi vigente, facendo proprio il parere espresso dal Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Aifa ha raccomandato un uso preferenziale di questo vaccino nelle persone di età superiore a sessanta anni, sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte dell’elevata mortalità da Covid-19 nelle fasce di età più avanzate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA