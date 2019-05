Bratto, schiacciato da un generatore

Tecnico dell’Enel soccorso dall’elicottero A Bratto, in via Maroncelli, un uomo è rimasto schiacciato da un generatore che stava trasportando per riparare un guasto causato dal maltempo.

Il maltempo si è abbattuto anche a Bratto: nella serata di sabato 11 maggio un tecnico dell’Enel di 47 anni, che stava riparando un guasto causato dal maltempo, è rimasto schiacciato contro una barriera di ferro. A tarda sera la chiamata al 118, che ha inviato sul posto l’elisoccorso da Brescia.

L’uomo si trovava con altri tecnici dell’Enel in via Maroncelli, strada a fondo chiuso di Bratto: stava scaricando dei generatori da un camion per riparare un guasto alla linea. Un generatore è scivolato dal camion e ha schiacciato il 47enne contro la barriera. L’uomo, di Zanica, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso in ospedale, a Bergamo: le sue condizioni non paiono fortunatamente gravi.

