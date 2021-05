Cade dal cavallo imbizzarrito in gara: giovane bergamasca in ospedale Paura nella mattinata di domenica 9 maggio nel Bresciano: intorno alle 11 nelle campagne di Passirano, una bergamasca di 30 anni è stata disarcionata dal cavallo che stava montando, cadendo violentemente a terra.

È accaduto durante una gara di endurance organizzata da un circolo ippico della zona. Improvvisamente, la 30enne ha perso il controllo del cavallo che, per cause ancora da capire, si è imbizzarrito allontanandosi dal percorso e terminando la sua corsa contro un’auto parcheggiata lungo la strada.

La giovane, che in un primo momento sembrava avesse sbattuto la schiena, è stata subito soccorsa e portata in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata ricoverata in codice rosso. Da quanto è stato possibile ricostruire finora, non è in pericolo di vita e ha riportato la frattura delle ossa del bacino. Il cavallo, scappato per le vie del paese, è stato recuperato e portato in clinica veterinaria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Passirano, oltre ai volontari della Croce Azzurra di Travagliato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA