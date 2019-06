Cade in montagna con la bici assistita

Valbondione, 71enne finisce in un canale Un uomo di Onore di 71 anni era lungo il sentiero che porta al Curò, a circa 1.900 metri di quota, con la bici assistita, quando è caduto lungo un canale erboso e roccioso per una decina di metri.

Intervento risolto in poco tempo quello avvenuto giovedì 27 giugno a Valbondione, intorno alle 11 del mattino.

Ha riportato alcune escoriazioni e un trauma alla spalla ma è riuscito a risalire e a chiedere aiuto. Sul posto l’elisoccorso da Brescia e due tecnici di Valbondione, che per caso si trovavano già in zona. Dopo la valutazione sanitaria, l’uomo è stato portato per accertamenti a Piario, all’ospedale.

