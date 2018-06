Caduto nel canale Muzza

Simone non ce l’ha fatta La disgrazia due settimane fa sotto gli occhi degli amici: aveva 17 anni ed era stato ricoverato al Papa Giovanni.

È morto Simone Mascolo, il giovane di 17 anni di Corsico (Milano) che due settimane fa, a Cassano d’Adda (Milano), era stato sopraffatto dalla corrente del canale Muzza per poi sparire sott’acqua sotto gli sguardi degli amici. Dopo essere stato soccorso, era stato trasferito all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era stato sottoposto all’«Ecmo», una tecnica di circolazione extracorporea utilizzata in ambito di rianimazione per trattare pazienti con grave insufficienza cardiaca o respiratoria. Purtroppo non è bastato. Dopo 15 giorni di cure in terapia intensiva non ce l’ha fatta a riprendersi.

