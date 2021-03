Caldo in arrivo, temperature come maggio

Le previsioni: per Pasqua cambia tutto Da lunedì a venerdì anticiclone africano sull’Italia: sarà quasi estate durante il pomeriggio con punte di oltre 25-26°C al Centronord, più fresco lungo le coste e al Sud. Probabile ritorno della pioggia per Pasqua con calo termico.

«Da lunedì e almeno fino a venerdì l’Italia sarà interessata dall’anticiclone africano, che si espanderà come una bolla calda soprattutto sulle regioni centro-settentrionali». Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Avremo così condizioni in prevalenza assolate, salvo residua variabilità sulle regioni meridionali, mentre tra notte e primo mattino vi sarà la possibilità per qualche nebbia o nube bassa su Pianura Padana orientale, valli del Centro e coste adriatiche».

QUASI ESTATE NELLA SETTIMANA SANTA

«L’aspetto sicuramente più saliente riguarda le temperature, che subiranno una impennata soprattutto nei valori diurni» prosegue Ferrara

: «I valori massimi superereanno infatti diffusamente e anche abbondantemente i 20°C, raggiungendo punte di 24-25°C ma con picchi locali anche di 26-27°C su Pianura Padana centro-occidentale, vallate alpine e sulle zone interne del Centro.

PASQUA E PASQUETTA A RISCHIO PIOGGIA

La situazione potrebbe radicalmente cambiare proprio in concomitanza del weekend pasquale, quando una perturbazione fredda in discesa dal Nord Europa potrebbe riportare piogge e un deciso calo delle temperature, soprattutto sulle regioni del Nord.

