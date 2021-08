Carona, precipita nella zona del Lago del Diavolo: grave un escursionista L’allarme è stato lanciato dai rifugisti intorno alle 16.30 e sul posto è arrivato il Soccorso alpino oltre all’Elisoccorso da Como.

Un escursionista è in gravi condizioni per un incidente avvenuto nel territorio di Carona nel primo pomeriggio di mercoledì 18 agosto. L’uomo sarebbe precipitato per ragioni ancora da chiarire nei pressi del Lago del Diavolo non molto lontano dal rifugio Longo. L’allarme è stato lanciato proprio dai rifugisti intorno alle 16.30 e sul posto è arrivato il Soccorso alpino oltre all’Elisoccorso da Como. Allertati anche i Carabinieri di Zogno. Articolo in aggiornamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA