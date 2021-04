Cascate del Serio show: cinque salti in calendario. Uno notturno L’anno scorso lo spettacolo naturale delle cascate è stato vissuto in forma ridotta, ma le prospettive per la prossima estate sono positive.

Lo confermano l’Ufficio turistico e l’Amministrazione comunale di Valbondione che hanno reso note le date di apertura delle Cascate del Serio che, Covid-19 permettendo, come negli scorsi anni si dovrebbero effettuare nel corso della prossima estate. Queste le date fissate: in diurna si potrà godere dello spettacolo del triplice salto dalle 11 alle 11,30, domenica 13 giugno, domenica 22 agosto, domenica 12 settembre e domenica 10 ottobre. In notturna la cascata più alta d’Italia si potrà ammirare dalle 22 alle 22,30 sabato 17 luglio. Per il momento, vista la situazione di incertezza legata alla pandemia, non sono programmate attività correlate all’apertura delle cascate.

