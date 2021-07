I Carabinieri e i soccorsi a Clusone in via Brescia (Foto by Fronzi)

Clusone, colto da malore in vacanza: muore 81enne di Cernusco sul Naviglio Grande apprensione e dolore nella mattinata di giovedì 29 luglio a Clusone: un villeggiante si è sentito male mentre con la moglie stava andando ad acquistare dei fiori: inutili i soccorsi.

Grande dolore a Clusone: un villeggiante, di 81 anni, è deceduto nella mattinata di giovedì 29 luglio, per un malore mentre si trovava in vacanza nella località della Val Seriana. L’uomo, che dalle prime informazioni sarebbe originario di Cernusco sul Naviglio, si è sentito male poco dopo le 10 di stamattina mentre, con la moglie, stava andando ad acquistare dei fiori al vivaio di via Brescia. L’anziano era in vacanza a in Valle Seriana, ospite del Clusone Camping Pineta. Sul posto sono giunti un’auto medica e l’ambulanza del Corpo Volontari Presolana che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche i Carabinieri di Clusone per gli accertamenti del caso.

